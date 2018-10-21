Kahraman fırıncı 3 kişiyi kurtardığı o anları anlattı

Amasya'da çarpışan iki otomobilden birinin Yeşilırmak'a uçması sonrası araçta yaşam mücadelesi veren anne, baba ve bebeklerini boğulmaktan kurtaran ekmek fırını ustası Muammer Kiraz, o anları anlattı.

Gece boyunca çalıştığı ekmek fırınındaki işini tamamladıktan sonra sabah İstasyon Caddesi'ndeki evine doğru dönen evli ve 3 çocuk babası Muammer Kiraz, Kurtboğan Köprüsü mevkisinde Alaattin K.'nın kullandığı 55 DG 760 plakalı otomobil ile Mehmet Gümüş'ün kullandığı 19 AH 049 plakalı otomobilin çarpışma sonucu ırmağa uçan otomobili görmesi üzerine bir an bile düşünmeden üstündeki elbiseleri çıkartıp 5 metrelik istinat duvarından aşağı indi. Hareketsiz durumdaki sürücü Gümüş, eşi Sibel ve 1 yaşındaki kızları Elif Beren'i kurtardığı anlar cep telefonuyla görüntülenen 38 yaşındaki ekmek fırını ustası, o anda yaşadıklarını anlattı. Kiraz, “Araba ters dönmüştü. Önce bayanı çıkardım, sonra beyefendiyi aldım. Emniyet kemeri bağlıydı. Biraz zor çıkardım. Sonra çocuğu gördüm, suyun üzerindeydi. Çocuğu da aldım. Sağlık ekipleri geldi. Doktor elimden alıp kalp masajı yapmaya başladı. Allah rızası için yardım ettim. İnşallah kurtulurlar” diye konuştu.

Gümüş ailesinin kaldırıldıkları Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri sürüyor.