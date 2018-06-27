Karahocagil ile Çilez, ATSO meclisiyle buluştu

Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, ilk ziyaretlerini yaptıkları Amasya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) meclis üyeleriyle buluştular.

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek ve Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal ile birlikte Amasya Ticaret ve Sanayi Odası’na gelip Başkan Murat Kırlangıç ile görüş alışverişinde bulunan M. Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, meclis toplantısına katıldılar.

Seçimlerdeki katılım oranının demokratik hayata ne kadar sahip çıkıldığının önemli bir göstergesi olduğunu belirten Murat Kırlangıç, son 16 yıla damgasını vuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve TBMM’de temsil edecek olan M. Levent Karahocagil ile Hasan Çilez’i tebrik etti.

İş dünyasının taleplerini anlatan Kırlangıç, organize sanayi bölgesi ve turizmde Ege Bölgesi’nden direkt uçuşların yapılması alanındaki girişimleri özellikle beklediklerine değindi.

Çok çalışacağının sözünü verdiğini vurgulayan Çilez de, “Amasya - Merzifon Havalimanı’na 13 bin metrekarelik yeni terminal binasının projesi bitti, yatırıma başlanacak. Ayrıca İzmir - Amasya uçuşlarının bir an önce başlaması bizim de öncelikli gündemimiz arasında. Yeni dönemde politika oluşturulması konusunda, Ticaret ve Sanayi Odalarımızın önemi çok büyük olacak” diye konuştu.

35 senelik ticaret tecrübesi olan Karahocagil de, “Kentimizin coğrafi durumu imkanınca ağır sanayiden faydalanmak gerekir. İstişareye çok önem veriyorum. Sizlerle sürekli istişare halinde olacağım” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Özdemir de, şehir içi trafik akışının sağlanmasında etkili olan Ferhat Tüneli’nin açılışını yapan Başbakan Binali Yıldırım’ın Amasya çevre yolunun en geç 2019 yılının Mart ayında tamamlanması için talimat verdiğine işaret etti.