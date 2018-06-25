Karahocagil: “Yeni Türkiye güven ve adalet kapısı olacaktır”

Levent Karahocagil, “Anadolumuzun bütün renkleriyle birlikte ve hür yaşadığı, farklılıkların zenginlik, vatandaşlığın hukuki eşitlik olarak yaşandığı Yeni Türkiye, sadece insanlarımız için değil dünya mazlum ve mağdurları içinde güven ve adalet kapısı olacaktır” dedi.

24 Haziran seçimlerinde ilk turda milletin Cumhur İttifakı’na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a büyük bir çoğunlukla yetki ve onay verdiğini belirten M. Levent Karahocagil, “Ufku açık milletimizin bu onayı; teorik çerçevesiyle iki asırlık, anayasal hükümlere dayalı pratik zeminiyle altmış yıllık tarihe sahip vesayet düzeneğinin tüm birikimleriyle berhava edilmesine, vesayet düzeneğinin kurulmasına zemin oluşturan parlamenter hükümet sisteminin yerine, yolu açık Türkiyemiz’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün yönleriyle hayata geçirilmesine de verilmiş tarihi bir karar hükmündedir. Anadolu’muzun bütün renkleriyle birlikte ve hür yaşadığı, farklılıkların zenginlik, vatandaşlığın hukuki eşitlik olarak yaşandığı Yeni Türkiye, sadece insanlarımız için değil dünya mazlum ve mağdurları için de güven ve adalet kapısı olacaktır. Doğrudan milletimiz tarafından onaylanan 16 Nisan anayasa değişikliğinin gereği olarak ortaya çıkan 24 Haziran seçimleri siyasetin pratikleri ve devlet yönetiminin işleyişi noktasında yeni bir dönemin kapılarını açmıştır. Bu dönemin hayat bulması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Amasya milletvekilleri olarak bizler de tarihi bir vizyonun içerisinde yer alacak, Ferhat’ın Şirin Şehri Amasya’mızın temsilcileri olacağız. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak göreve talip olduk ve siz değerli halkımızın teveccühü ile AK Partimizden iki vekil olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yerimizi alacağız. Sizlerin duası ile bu görevimizi hakkıyla yerine getirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan üzerimize düşen çabayı göstereceğimizden emin olmanızı rica ediyorum” diye konuştu.

Karahocagil, “Aday adaylık sürecimizden itibaren bize ışık tutan, yol gösteren, sevgi ve duasını esirgemeyen kadirşinas Amasya, Merzifon, Suluova, Taşova, Hamamözü, Gümüşhacıköy, Göynücek teşkilatlarımızın başkan, yönetici ve yol arkadaşlarımız yanında yüreklerinin sıcaklığını her daim gönlümüze damıtan kadirşinas milletimize en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Emirber nefer gibi hizmetkarı olmaya söz verdiğim Şehr-i Şirinimizin vefakar insanlarına karşı Rabbim başımızı öne eğdirmesin, utandırmasın” şeklinde konuştu.