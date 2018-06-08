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08 Haziran 2018 09:03

Karne hediyesi askerlerden

Amasya’da askerler ve eşleri, 70 öğrenciyi karne hediyesi olarak tepeden tırnağa donattı.

Karne hediyesi askerlerden

08 Haziran 2018 09:03


Bir alışveriş merkezine gidip askerler ve eşleriyle birlikte gönüllerinden geçen kıyafetleri seçip beğenen öğrenciler, kıyafetlerine uygun ayakkabıları da alıp keyifli bir gün yaşadılar.


Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünün öksüz ve yetim çocukların topluma kazandırılması için uyguladığı ‘Bizim Çocuklar’ adlı proje kapsamında 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına teşekkür ziyaretine gittiklerinde dönüşte kendilerine refakat eden askerlerle sürpriz şekilde alışveriş merkezinin yolunu tuttuklarını anlatan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Şahin Erzurumlu, “Kıyafetler öğrencilerimize hem karne hem de bayram hediyesi oldu” dedi.


Erzurumlu, öğrencileri sevindiren Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, eşi Afife Uğur ile askerler ve eşlerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.




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