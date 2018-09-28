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Kayalıklarda mahsur kalan çobanı böyle kurtardılar

Amasya’nın Taşova ilçesinde kayalıkların arasında mahsur kalan çoban, AFAD ile 112 ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde kayalıkların arasında mahsur kalan çoban, AFAD ile 112 ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.


Taşova'ya bağlı Uluköy'de sarp kayalıklarla bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil ile şehir merkezinden AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı haldeki Osman Malkoç'u (52) bulunduğu yerden sedyeye alan ekipler, kısa sürede hastaneye yetişmesi için inişte Yeşilırmak'ı köylülerin kullandığı kayıkla geçtiler. Bekletilen ambulansa taşınan Malkoç daha sonra kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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