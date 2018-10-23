Kazada ölen kamyon sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı

Amasya'da kullandığı kamyonun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Fırat Güldal (44), son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Özel İdaresine ait 05 AAL 114 plakalı parke taşı yüklü kamyonun Göynücek'in Damlaçimen köyü yakınlarında devrilmesi sonucu olay yerinde ölen evli ve 2 çocuk babası Güldal, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Tekirdede Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Güldal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çittır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Faruk Aykutlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek ile diğer yetkililer de katıldı.