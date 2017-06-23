Kınalı kuzuların yemin sevinci

Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında vatani görevini sürdüren 1997/2 tertip 2 bin 880 acemi er yemin etti.

Ramazan Bayramı öncesine alınan törende kınalı kuzularına kavuşan anneler mutluluktan ağlarken, askerlerin aileleriyle buluştuğu anlar ise görülmeye değerdi.

Oğlu Furkan’ı İstanbul’dan Amasya’ya uğurlarken ellerine kına yakan Nebay Saraç, kavuşma anında ise kınalı kuzusuna sarılıp sevinç gözyaşları döktü.

Mehmetçiklerin Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı’nı birlikte seslendirdikleri geçit merasimin ardından asker yakınlarıyla fotoğraf çektirip yemin eden Mehmetçiklere seslenen 12. Piyade Eğitim Alay Komutanı Albay A. Emrullah Akkurt, “Bu yeminle sizler milletimize sadakatle hizmet edeceğinizi emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceğinizi, ulusumuzun güvenine layık olacağınızı ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağınızı beyan ettiniz. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus Türk ulusu için hava kadar, su kadar, toprak kadar kutsaldır ve elzemdir” dedi.

Tören sonrası yemekhane, mutfak ve koğuşları dolaşan asker aileleri evlatlarını emanet ettikleri ortamın temizliği karşısında beğenilerini yetkililerle paylaştılar.