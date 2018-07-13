Kiraz üreticilerine ’Drosophila suzukii’ uyarısı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde bitki sağlığı hizmetlerinde görevli teknik personele Kanadı Noktalı Sirke Sineği (Drosophila suzukii) ve Akdeniz meyve sineğine ilişkin tanımı, yaşayışı, zarar şekilleri, mücadelesi, eradikasyon çalışmaları ve sürvey çalışmaları ile ilgili bir dizi eğitim verildi. İlde ilk defa bu sene hasat dönemine gelmiş kirazlarda tespit edilen zararlının diğer meyve türlerine yayılımının önlenmesi ve üreticilere yapılacak eğitim ve yayım çalışmaları konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca kirazda ’Drosophila suzukii’ zararı görülen meyve bahçesinde teknik gezi düzenlenerek zararlı ile ilgili bilgilendirme, gözlem ve incelemeler yapıldı.

İl müdürü Zekeriya Şeker yaptığı açıklamada, "Mevsimin sıcak geçmesi dolayısı ile ilimizde ilk defa 2018 yılında hasat dönemine gelmiş kirazda Kanadı Noktalı Sirke Sineği (Drosophila suzukii) zararı görülmüştür. İlimiz için stratejik ürünlerden olan kirazda oldukça tehlikeli olmakla beraber birçok meyve türüne de zarar vermektedir. Tüm meyve üreticilerimizin zararlıya karşı dikkatli ve tedbirli olması, gereken önlemleri alması, mücadelede il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir” dedi.