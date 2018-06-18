Kirazın yüzde 7’si Amasya’dan

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Türkiye kiraz üretiminin yüzde 7’sini karşıladıklarını söyledi. Sadece nicelik olarak yükselmeyip nitelik olarak da çok kaliteli, doğrudan ihracata yönelebilen üretim sağlandığını belirten Vali Varol, “Burada devletimizin teşviklerinin sağladığı çok büyük katkıları olmakla beraber diğer taraftan da ilimizde mevcut olan tarım ve üretim kültürünün bu işe şevkle sarılan üreticilerimizin çok büyük emeği ve gayreti bulunmaktadır” dedi.

Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen kiraz teşvik yarışmasında Garnizon Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vekili Zekeriya Şeker ile birlikte dereceye giren üreticilere ödüllerini veren Vali Varol, “İlimiz tarımda çok iyi bir yerde bulunmaktadır. Bugün de bunun örneklerinden bir tanesi olan kiraz teşvik yarışmasının üretim süreci, kirazın soframıza gelene kadar olan lezzeti ve boyutu olmak üzere farklı iki ana grup kriterlerine göre değerlendirilerek sonuçlandırma yapıldı. Medeni cesaret göstererek yarışmaya katılan çiftçilerimize teşekkür ediyor, hepinize bol kazançlar diliyorum. Amasya kirazının tanıtımı ve üretimi noktasında emek harcayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz yetkililerine ve tüm üreticilere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Amasya kirazı marka haline geldi”

1.liği Suluova Akören köyünden Muhammed Hamdi Ak, 2.liği Gümüşhacıköy’den Güzide Hayta, 3.lüğü ise Saz köyünden Satılmış Gökçeoğlu’nun elde yarışmada kirazların yetişme şekli, tadı, rengi ve büyüklüğüne göre puanlamaya tabi tutulduğuna değinen Belediye Başkanı Özdemir de Amasya kirazının bütün Türkiye’nin gurur duyacağı bir marka haline geldiğini vurguladı.