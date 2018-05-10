Lig’e çıkarmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

Oda meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu yöneticileriyle birlikte Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Yeni Amasyaspor’un başarısı için bu yıl daha çok kenetleneceklerini belirten Murat Kırlangıç, “Bu sene tüm şehir olarak elimize değil, gövdemizi taşın altına koyarak bu takımı hep birlikte Ali İhsan Üzüm başkanlığında 3. Lig’e çıkarmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” diye konuştu.

Takımın geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası’nda gösterdiği başarıyla şehrin tanıtımının yapıldığını hatırlatıp Belediye Başkanı Cafer Özdemir’e verdiği destek için teşekkür eden Kırlangıç, aynı desteği tüm kesimlerden beklediğini sözlerine ekledi.