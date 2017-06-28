Bir şehri ayakta tutan faktörlerin en başında o şehrin ekonomisinin olduğunu belirten ATSO Başkanı Kırlangıç, “Gerek kişisel tüketimlerimizden oluşan özel sektör tüketimi gerekse kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılan tüketimlerden oluşan kamu sektörü tüketimi yapılırken tüketim kararlarını alanların Amasyalı üreticinin tercih edilmesi önemli bir sorumluluktur” dedi.

Ekonomik gücü oluşturan en büyük etkenlerin başında insan faktörünün geldiğine değinen Murat Kırlangıç, “Hem üretici hem tüketici yönüyle insan ekonominin temelini oluşturur. Bir taraf sermayesini ortaya koyarak yatırım yapar ve üretim sektöründe rol alır, diğer tarafsa kazancını ortaya koyarak ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri tedarik ederek tüketici rolünü oynar. Aslında ekonominin temel faktörlerinden olan insan, aynı anda ekonominin her iki tarafında olabilmesi yönüyle iç içe geçmiştir. Amasyalı olarak şehri ayakta tutabilmemizin yolu ekonomimizi güçlü kılmak ve bu gücü sürdürülebilir tutmaktır. Bunun için üretici daha çok çalışmalı, sermayesini ortaya koyarak yatırımlarını yapmalıdır. Amasya için Amasyalı için üretmelidir. Bu noktada üretici kadar tüketiciye de önemli rol düşmektedir” diye konuştu.

Tercihin üreticiyi cesaretlendireceğini ve daha iyisini yapmaya motive edeceğini vurgulayan Kırlangıç, “Daha iyisini yapmak için kendine yatırım yaparak teknik ve fiziksel kapasitesini geliştiren firmalarımızın kendilerine güveni artacak bu şekilde başta kendi bölgesinde güçlenecek ardından ulusal bir marka haline gelecektir. Bu ivmeyi yakalayan firmalarımız gözlerini yurt dışına dikecek ve artık ihracat yaparak ekonomiye daha da büyük katkılar sağlayabilecektir. İhracat demek döviz girdisi demektir. Daha yüksek istihdam ve daha yüksek bir milli gelir demektir. Sadece üreticinin değil aynı zamanda tüketicinin de ülkenin de kazanabilecek olması anlamına gelir. İşte tam da bu sebeplerle yapılacak gerek kamu sektörü ve gerekse özel sektör tüketimimizin Amasya’dan karşılanması hem kent ekonomisi, hem firmalarımızın ölçekleri hem de nihai olarak ülke ekonomisindeki iyileşmeler doğrultusunda kişisel gelirimizi olumlu etkileyecektir. Topyekun kalkınmanın temellerini yerelde atmak gerekmektedir” şeklinde konuştu.