Diğer
Kategoriler
01 Mayıs 2018 20:45

Kontrolden çıkan otomobil motosikletliyi biçti: 1 ölü

Amasya’nın Suluova ilçesinde yağışlı yolda kontrolden çıkan otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil motosikletliyi biçti: 1 ölü

01 Mayıs 2018 20:45


Edinilen bilgiye göre, Erdoğan K. (35) yönetimindeki 05 FF 919 plakalı otomobil, Amasya istikametinden Suluova’ya doğru seyrettiği esnada ilçe girişine yakın yağışlı havada yolun ıslak olmasından dolayı aracını kaydırarak aynı yönde olan Uğur Havza’nın (31) kullandığı 05 FR 407 plakalı motosiklete çarparak yol kenarına sürükledi. Kanlar içinde kalan motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti. Kaldırım taşlarına çarparak takla atan otomobil sürücüsü ise olay yerinde gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Havza’nın cenazesi polislerin incelemesinin ardından morga götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AMASYA HABERLERİ
AMASYA HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç