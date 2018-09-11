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Küçük çocuğun üstüne inşaattan beton parçası düştü

Amasya’da sokakta oynarken üzerine bir inşaattan beton parçası düşmesi sonucu ağır yaralanan küçük çocuk, 5 gündür yaşam mücadelesi veriyor.

Amasya'da sokakta oynarken üzerine bir inşaattan beton parçası düşmesi sonucu ağır yaralanan küçük çocuk, 5 gündür yaşam mücadelesi veriyor.


Edinilen bilgiye göre, Beyazıtpaşa Mahallesi'nde evlerinin bulunduğu sokakta oynarken inşaat halindeki bir binadan üzerine düşen beton parçasının altında kalan Yusuf Aslan (4) ağır yaralandı. 112 acil servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Hastanesine kaldırılan Aslan, yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutuluyor.

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