Kumluca Göleti’nin temeli atıldı

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, göletin bölgenin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayacağını belirtti. Varol, “Bugün üretimimizi artırabilmek, köylerimizdeki vatandaşlarımızın tarımsal gelirlerini artırabilmek,üretimi çok daha artırıp köye geri dönüşü sağlamak veya köyden şehre göçü önlemek için bu yatırımı yapıyoruz” dedi.

Dualarla kurban kesilerek temelin atıldığı törene AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, Taşova Kaymakam Vekili Onur Bektaş, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Çıttır ile diğer yetkililer ve köylüler de katıldı.