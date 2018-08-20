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20 Ağustos 2018 10:13

Kumluca Göleti’nin temeli atıldı

Amasya’nın Taşova ilçesinde Kumluca Sulama Göleti’nin temeli atıldı.

Kumluca Göleti’nin temeli atıldı

20 Ağustos 2018 10:13


Amasya Valisi Dr. Osman Varol, göletin bölgenin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayacağını belirtti. Varol, “Bugün üretimimizi artırabilmek, köylerimizdeki vatandaşlarımızın tarımsal gelirlerini artırabilmek,üretimi çok daha artırıp köye geri dönüşü sağlamak veya köyden şehre göçü önlemek için bu yatırımı yapıyoruz” dedi.


Dualarla kurban kesilerek temelin atıldığı törene AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, Taşova Kaymakam Vekili Onur Bektaş, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Çıttır ile diğer yetkililer ve köylüler de katıldı.




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