KYK Müdürü Kılıç: "Yeni yurdumuz beş yıldızlı otel konforunda"

Amasya'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapımı tamamlanan bin 48 kişi kapasiteli İpekköy Yerleşkesi yurt binası hizmet vermeye başladı.

Yurdun üç, dört kişilik odalarda 24 saat sıcak su, ücretsiz internet ve engelli dostu yurt olarak dizayn edildiğini belirten KYK Amasya İl Müdürü Kadir Kılıç, “Beş yıldızlı otel konforunda, aile sıcaklığını aratmayan yurtlarımızda gençlerimizin sağlıklı gıdalarla beslenmesini önemsiyor ve çamaşırhane gibi öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu pek çok ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Gençlerimize verdiğimiz hizmet kalitesini sürekli daha iyi seviyelere yükseltme çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

Üniversiteye başlayan gençlere yönelik kişisel gelişim kursları ve seminerleri de düzenlediklerine değinen Kılıç, hayallerine ve hedeflerine ulaşmalarının yanı sıra sosyal, kültürel gelişimleri için de yardımcı olup kardeşlik ortamında eğitim hayatlarını sürdürmek için çalıştıklarını söyledi.

Yurdu gezerek bir süre öğrencilerle sohbet eden Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay da, “KYK tarafından İpekköy Yerleşkesi'nde yapımı tamamlanarak öğrencilerimize hizmet vermeye başlayan yurdumuzla birlikte üniversitemizin alt yapısının da güçlendiğini düşünüyoruz. Zira öğrencilerimizin yüzde 85'i il dışından geliyor. Amasya Üniversitesi olarak eğitimin bir bütün olduğunu düşünüyoruz. Bu bütünün bir parçasında aksaklık olursa arzuladığımız eğitim kalitesine ulaşılamayacağının farkındayız. Bu noktada KYK yurtlarındaki öğrenci odaklı sistemi görmek bizleri oldukça memnun etmektedir” diye konuştu.

Kendisinin de öğrencilik döneminde KYK yurdunda kaldığını hatırlatan Orbay, “Tabii, bizim dönemimizle kıyaslandığında ülkemizin gelişmesine paralel olarak Kredi Yurtlar Kurumu da çok yol aldı. İpekköy Yerleşkesi yurt binası proje yurt olarak yapılmış olup tüm ayrıntılar düşünülmüş. Öğrencilerimizin barınma problemlerinin çözülmüş olmasını görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.