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06 Temmuz 2017 17:02

Mehmet Ünek: "En başarılı iller arasındayız"

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, parti teşkilatı olarak en başarılı iller arasında yer aldıklarını açıkladı.

Mehmet Ünek:

06 Temmuz 2017 17:02


Seçim sonuçlarına göre AK Parti Genel Merkezi tarafından güneydoğu illeri hariç en başarılı 10 il teşkilatı arasında gösterildiklerini belirten Mehmet Ünek, “Önümüzdeki dönemde de Türkiye genelinde olduğu gibi burada da teşkilatlarımızda bir takım revizyona giderek tekrar seçimlerimizi yapacağız” dedi.


Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal ve il başkan yardımcısı Hakan Akçay’ın da katıldığı basın toplantısında parti teşkilat başkanlığının teamülleri gereği yeni dönemde il başkanlığı görevine devam edebilmesi için 3 dönemdir sürdürdüğü belediye meclis üyeliği görevinden teşkilat başkanlığının bilgisi ve talimatı doğrultusunda istifa ettiğini vurgulayan Ünek, “Bundan sonraki süreçte de her zaman olduğu gibi belediye başkanımızla birlikte Amasyamız için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.




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