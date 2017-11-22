Kamuda güvence bekleyen çalışana kadro başlığıyla sunulmasının doğru olduğunu düşünüyorum” dedi.

Bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere geldiği Amasya’da Büyük Amasya Oteli’nde düzenlenen Memur-Sen İl Divan Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının taşerona kadro başlığıyla sürdürdüğü çalışmasını değerlendiren Ali Yalçın, “4/C’li arkadaşlarımız var. 4/B’li arkadaşlarımız var. Memur işi yapan ama işçi kadrosunda bulunan, iki tezat arasında zorlanan amirinin ‘işçi mi?, memur mu?’ dediği kadrosu itibariyle işçi, yaptığı iş itibariyle memur işi yaptığı ama kadrosuyla uyumlu olmadığı için yaptığı işin altına dahi imza koyamadığı, koysa da yükümlülükle karşılaştığı bir çatışmalı zemin var. Bunların tamamı bir bütün olarak düşünülmeli. Sadece taşerona kadro diye bir düşünceyi ve çalışmayı bu anlamda kapsayıcı bir çalışma olarak görmeyiz” diye konuştu.

Taşerona kadro başlığıyla yapılan çalışmanın içine beklentisi olan diğer kesimlerinde dahil edilmesinin hükümet açısından bir borç olduğuna değinen Yalçın, “Çalışanların tamamını kurgulayacak, beklentisi olanları bunun içerisine dahil edecek bir bütünlükte yaklaşılmalı ve tasarı, taslak bu anlamda kamuoyu ile paylaşılmalı” şeklinde konuştu.

Çalışanlarda işçi ve memur statülerini önemsediklerine değinen Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 657, 4/A, 4/B, 4/C, 4/E diye özel sözleşmeli statüleri aradan çıkarsınlar. Ücretli, vekil, taşeron gibi bütün çalışma hayatının defosu şekline dönüşmüş istihdam biçimlerini bir kenara koysunlar. Dolayısıyla işçi, memur kadrosuyla devlet çalışma hayatını yeniden yapılandırmak durumundadır. Onun için çalışma mevzuatının da birleştirilmesine, bu kadar fazla istihdam biçiminin oluşturduğu kafa karışıklığının giderilmesine şiddetle ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.