40 öğrenciyle eğitim-öğretime başlayacak olan fakültenin inşaat çalışmaları hızla süren binası tamamlanıncaya kadar öğrenciler Merzifon MYO’da eğitim-öğretimlerini sürdürecekler. Fakülte binasının ise 2019 yılı içinde tamamlanması bekleniyor.

Fakülte bünyesinde iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, bankacılık ve finans, uluslararası ilişikler, siyaset bilimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri bölümleri açıldı. İlk etapta sadece iktisat bölümüne öğrenci alınırken gelecek yıl fakültenin mevcut akademik kadrosuna uygun olarak işletme bölümüne de öğrenci alınacağı bildirildi. Fakültenin kurucu dekanlığı görevine geçici olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Telhat Özdoğan atandı.

Merzifon İİBF’nin, Merzifon MYO’yu da içine alacak şekilde tasarlanan 85 dönümlük bir arazi üzerine kurulduğuna değinen Prof. Dr. Özdoğan, iki blok halinde yapılacak olan fakülte binası içerisinde idari ve akademik alanlar, laboratuvarlar, derslikler, yemekhane, kantin gibi öğrencilerin akademik ve sosyal hayatı için gerekli tüm unsurların yer alacağını anlattı. Kampüs inşaatıyla eşgüdümlü olarak ilgili kurumlar tarafından yurt, spor salonu, çevre düzenlemesi gibi çalışmaların da başladığına değinen Özdoğan, amaçlarının gelişen ve değişen dünyada akıl, bilim ve evrensel değerlerin ışığında bilgi üreterek daha iyiye, geçmişi değerlendirerek, bugünü anlayarak ve geleceği planlayarak ulaşmayı ve başarmayı hedefleyen, bilim, teknoloji ile kültüre, ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapabilecek yaratıcı, üretken, girişimci, yenilikçi, rekabetçi, çağdaş ve özgür düşünen, özgüveni yüksek, etik değerlere sahip bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.