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24 Kasım 2017 18:12

Merzifon’da suç örgütü operasyonu: 32 gözaltı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı.

Merzifon’da suç örgütü operasyonu: 32 gözaltı

24 Kasım 2017 18:12


Edinilen bilgiye göre, Merzifon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen gruba yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 32 şüpheli ‘çıkar amaçlı organize suç örgütü kurmak, yönetmek, bu örgütlere üye olmak ve silah kaçakçılığı’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 7 tabanca, bin 10 adet mermi, 9 kurusıkı tabanca, 10 pompalı tüfek, çok sayıda tüfek fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.




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