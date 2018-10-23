Meydan projesinde sona gelindi

Amasya'nın Suluova ilçesinde yapımı süren 15 Temmuz Demokrasi Meydanı projesinde çalışmalar son aşamaya geldi.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, “İlçemizin çehresini değiştirmek için yapımına başladığımız 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nı hemşehrilerimiz ile buluşturmak için gün sayıyoruz” dedi.

Devam eden peyzaj, granit taş döşeme, temizlik ve yıkama çalışmalarını takip eden Üçok, “Daha modern Suluova için hayallerimizi tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan bir projemizin daha sonuna yaklaştık. Yarım asırlık beklenen özlem sona eriyor. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu.