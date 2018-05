MHP’li Mehmet Sarı: “Her kapıyı çalıp destek isteyeceğiz”

Her eve, her dükkana gireceğiz. Her kapıyı çalıp insanlarımızın desteğini isteyeceğiz” dedi.

MHP’den Amasya milletvekili seçilmek için yaptığı aday adaylığı başvurusu sonrası geldiği memleketinde partililerle buluşan MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Mehmet Sarı, “MHP’nin milletimize yaptığı hizmetin büyüklüğü yakın zamanda daha iyi anlaşılacaktır” diye konuştu.

Ülkenin birliğinin ve istikrarının önüne geçmek isteyen fesat odaklarına meydan verilmemesi gerektiğini vurgulayan Sarı, “Yüreklerimiz bu gayeyle birlikte çarpmalı, gözlerimiz aynı yöne bakmalı. Böyle yaptığımız takdirde aramızdaki barış ve kardeşlik daha iyi pekişecektir. Barış ve kardeşliğimizdir ki biz yeniden masumların ve mazlumların koruyucusu kuvvete eriştirecektir. Bunun olması için Türkiye’nin belirsizlikten kurtulması gerekiyordu. Bu noktada Milliyetçi Hareket Partisinin ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyin yaptığı hizmet gözardı edilmemelidir” şeklinde konuştu.