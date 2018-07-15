Milletvekili Çilez: “Türk ordusu Kandil’e Türk bayrağını dikmek üzere”

Bunu da inşallah en kısa zamanda yapacak” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıldönümü dolayısıyla yüzlerce Amasyalının katıldığı yürüyüş ve anma programında konuşan Hasan Çilez, “Terörle mücadelemiz sadece FETÖ ile olmuyor. PKK’sı, PYD’si, YPG’si velhasıl alfabede bulup üç harfle oluşturdukları bütün terör örgütleriyle tek tek mücadele ediyoruz. Allah’a şükürler olsun şanlı Türk ordusu bugün Kandil’e Türk bayrağını dikmek üzeredir. Bunu da inşallah en kısa zamanda yapacak. PKK’nın da, FETÖ’nün de, PYD’nin de tek tek kandili sönecek” diye konuştu.

Türkiye’nin şimdi daha güçlü olduğunu vurgulayan Çilez, “İçimizdeki hainleri ayıkladık. Onları bir kenara attık. Devletimiz bütün kurumlarıyla FETÖ belasıyla mücadele ediyor. Artık onun kökünü bütün kurumlarımızdan bir bir temizledik” şeklinde konuştu.

Yavuz Selim Meydanındaki programda söz alan Amasya Valisi Osman Varol da, “Allah’ım bizlere bir daha 15 Temmuzları göstermesin diyorum. Böyle büyük ihanetler göstermesin. Tekrar destan yazmak zorunda bizi bırakmasın. Ama gerektiğinde de dost, düşman bilsin ki böyle bir zorluk içinde kalırsa Türk milletinin neler yapabileceğini 2 bin yıldır dünyanın hepsi çok iyi biliyor. Hiç tereddüt etmeden kanımızı, canımızı ortaya koyabiliriz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Cafer Özdemir ise 15 Temmuz darbe girişiminin duyulduğu andan itibaren yarım saat içerisinde 10 bin Amasyalının meydan doldurarak milli iradeye sahip çıktığını anımsattı. Programda İstiklal Marşı okunup şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.