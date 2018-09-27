‘Minyatür Amasya'nın tadilatı tamamlandı

Açık hava müzesi görünümündeki Şehzadeler Şehri Amasya'da günümüzden 100 yıl öncesini yansıtan Minyatür Amasya Müzesindeki tadilat çalışmaları tamamlandı.

2008 yılından bu yana hizmet veren müze, elektrik sistemi, havalandırma sistemi ve tesisatı, deforme olan maketler ve alanların yenilenmesi çalışmalarının Amasya İl Özel İdaresi tarafından yaptırılmasının ardından kapılarını tekrar misafirlerine açtı.

Sultan II. Bayezid Külliyesi imaret binasının bir salonu içinde bulunup ziyaretçilerine sinevizyon gösterisi ile 1914 yılının Amasya'sını tüm gerçekçiliğiyle yansıtırken gökyüzü modelinde ay ve 2 bin yıldızın canlandırmasının yer aldığı müze eşsiz bir manzara sunmaya devam ediyor.