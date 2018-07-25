Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 09:24

Mısırların arasında hint kenevirini yetiştirmiş

Amasya’da polisin düzenlediği operasyonda mısırların arasında yetiştirilmiş 43 kök Hint keneviri tespit edildi.

Mısırların arasında hint kenevirini yetiştirmiş

25 Temmuz 2018 09:24


Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda Taşova ilçesi Tekkeköy mevkiinde ikamet eden S.B.’nin evinin arka kısmındaki tarlasına operasyon düzenlendi. Tarlada yapılan aramada mısırların içerisinde özel olarak ekili 43 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. S.B.’nin evinde yapılan aramada ise 3 ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeklere ait olduğu değerlendirilen 16 fişeğe el konuldu. Hint kenevirlerini imha eden ekipler şüpheli S.B.’yi de gözaltına aldı.


Soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AMASYA HABERLERİ
AMASYA HAVA DURUMU
36
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç