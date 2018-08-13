Partisinin 17. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AK Parti Amasya İl Başkanlığının düzenlediği yemekte konuşan Naci Bostancı, “Finansal araçlarla Türkiye gibi ülkeleri terbiye etmek, terbiye etme aracı olarak bir rezerv parayı belli bir noktada tutmak mümkün değildir. Ekonomik paritelere bakarsak, Türkiye’nin ekonomik gerçekliğine bakarsak doların bugünkü TL olarak karşılığı 3.8, 3.9 liradır en fazla. Yani bir ülkenin ticari hacmini, bir ülkenin gayri safi milli hasılasını, bir ülkenin dünyayla kurmuş olduğu bağlantıları ve bu çerçevede yürüttüğü iktisadi üretim kapasitesini hesaba kattığınızda onun dış ödemelerde bir araç olarak kullandığı bu rezerv paranın TL cinsindeki karşılığı 3.8, 3.9’dur. En fazla 4 liradır” diye konuştu.

Dünya finans sisteminde sermayenin kimsenin tekelinde olmadığını vurgulayan Bostancı, “Yeryüzünde çok miktarda sermaye var. Ve bunlar kârlı gördükleri alanlara hele ki gerçeklikten bu kadar kopmuş bir yükseltilmiş doları gördüklerinde onlar yeniden her şeyi asli, ekonomik gerçek değerlerine ulaşmasını sağlayacak tarzda mutlaka hareket ederler. Amerika dahil hiçbir ülke bir tadili mutlak sermaye hareketlerini bütünüyle yönlendirebilme kapasitesine sahip büyük ve güçlü bir ülke değildir. O yüzden bu girişimleri sonuç alınamayacak” şeklinde konuştu.

Çok sayıda partilinin katıldığı yemekte Amasya Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, eski Milletvekili Akif Gülle ve İl Başkanı Mehmet Ünek de konuşma yaptılar.