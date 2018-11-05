Öner Nergiz, herkesin organ bağışında bulunması gerektiğini belirterek, "Geride bırakacağınız en güzel miras, hayattayken yapacağınız organ bağışıdır” dedi.

Amasya'da 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla kurulan standa ilk bağış gazetecilerden geldi. Amasya İl Sağlık Müdürlüğünün Yavuz Selim Meydanı'nda kurduğu tanıtım standı önünde açıklama yapan Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz'in konuşmasının ardından ilk bağış yapanlar gazeteciler oldu. Nüfus bilgilerini görevlilerle paylaşan gazetecilere organ ve doku bağış kartları verildi.

Gazetecileri duyarlılıklarından dolayı kutlayan Öner Nergiz, Türkiye'de 25 binden fazla hastanın organ bekleme listesinde bağışlanacak organlarla hayata tutunmayı hayal ettiklerine dikkat çekti. Açılan stant ile halkı organ bağışı konusunda bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi ve farkındalık oluşturmayı hedeflediklerine değinen Nergiz, “Herkes organ bağışında bulunmalı, yakınlarını bu konuda bilinçlendirmeli ve ancak bu sayede ihtiyacı olduğunda organ bulabileceğini bilmelidir. Birçok hasta bağışlanmış bir organ için beklerken ölmektedir. Bağışlanmış bir organ, başarılı bir nakilden sonra gerçek bir yaşam armağanıdır. Geride bırakacağınız en güzel miras, hayatta iken yapacağınız organ bağışıdır” diye konuştu.