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06 Eylül 2018 08:53

Öğretmenler gözlerini bağlayıp balonları aradı

Amasya’da bir lisede öğretmenler ‘Buz kırma’ adı verilen etkinlik kapsamında gözlerini bağlayıp salondaki balonları aradı.

Öğretmenler gözlerini bağlayıp balonları aradı

06 Eylül 2018 08:53


Öğretmenlere yönelik 2018 Eylül dönemi mesleki çalışma programı kapsamında Amasya Atatürk Anadolu Lisesinde sıra dışı bir etkinliğe imza atıldı. Öğretmenlerin tanışmalarını amaç edinen ‘Buz kırma’ adlı etkinlik kapsamında gözleri bağlanan öğretmenler meslektaşlarının yönlendirmesiyle hedefteki balonları yakalamaya çalıştı. Renkli ve eğlenceli geçen o anlar ise kameralara yansıdı.


Meslektaşlarıyla aralarındaki iletişimin artığını belirten öğretmenlerden Nuran Derindere, "Oyunlarda çok eğlendik. Çocukluğumuza döndük” dedi.


Okul Müdürü Mustafa Kazancı da beden eğitimi öğretmenlerinin organize ettiği etkinliğin öğrenciyle öğretmen arasındaki iletişimin sağlanmasında etkili olacağına inandığını söyledi.




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