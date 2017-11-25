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25 Kasım 2017 11:21

Öğretmenler korosundan konser

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla konser verdi.

Öğretmenler korosundan konser

25 Kasım 2017 11:21


Amasya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Salonu’nda Şef Öğretim Görevlisi Fikret Ak yönetiminde Türk sanat müziğinin sevilen eserlerinin seslendirildiği konseri Vali Dr. Osman Varol ile eşi Funda Varol, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Rektör Prof. Dr. Metin Orbay, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, diğer yetkililer, öğretmenler ve öğrenciler izledi.


Korodaki öğretmenleri kutlayan Vali Varol, “Bizlere keyifli anlar yaşatarak başka alemlere götüren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğretmenler Gününüzü kutluyor, hepinize sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl diliyorum. Rektörümüze ve ekibine etkinlik münasebetiyle ayrıca teşekkür etmek istiyorum” dedi.




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