OKA Eylül ayı toplantısı Amasya'da yapıldı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Eylül ayı toplantısı Amasya'da yapıldı.

Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda düzenlenen toplantıda konuşan OKA Dönem Başkanı Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman, “Bu toplantımızda kalkınma ajansımızın 2019 yılı çalışma programı ve bütçesi taslakları görüşülecektir. Bu kapsamda, önümüzdeki yıllarda ajans tarafından uygulanacak teknik ve mali destek uygulamaları ile güdümlü proje hazırlıkları ve bölgemizin gelişmesine katkı sağlayacak diğer çalışmalar hakkında istişareler yapacağız. Bugün ayrıca mutat olduğu üzere ajansın, bölgemizin ve yönetim kurulumuzun gündeminde bulunan konulara ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır” dedi.

Ülkelerinin ekonomilerinde ve küresel ölçekli ekonomide bazı belirsizliklerin oluştuğunu ve dünya ekonomisinde köklü değişimle dönüşümlerin yaşandığına değinen Toraman, “Yeni dengelerin oluştuğu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında ticaret savaşlarının konuşulduğu ve güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir süreçteyiz. Ülke olarak bu sürece en iyi şekilde uyum sağlamamız için ve hem bölgemizde hem dünyada etkili aktörlerden birisi olmamız için her düzeydeki kurum ve kuruluşlarının personeli ile beraber kapasitelerini geliştirmesi ve çok sıkı çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Bu bakış açısıyla, 2019 yılında ve takip eden yıllarda ajansımızın paydaşları ile birlikte kurumsal kapasitesini ve faaliyet yelpazesini geliştirerek daha etkin olması gereği vardır” diye konuştu.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol'un ev sahipliğindeki toplantıya Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Samsun Valisi Osman Kaymak, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çittır, Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Salih Yıldırım, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Tokat TSO Başkanı Dr. Ali Çelik, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve diğer üyeler de katıldı.