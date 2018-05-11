OKA yönetimi Amasya’da toplandı

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan bölgede başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer ilgili aktörlerin birbirleriyle işbirliğini geliştirerek bölgenin gelişmesini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten ajansın bir otelde düzenlenen toplantısının ardından yapılan açıklamada turizme yönelik kentsel altyapının iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 2017 ve 2018 yılı bütçelerinden desteklenmek üzere toplam hibe desteği 18 milyon lira olan turizmin altyapı mali destek programı ile aynı şekilde bölgenin rekabet ve yatırım gücünün artırılması, bölgede üretim ve ticaret alanlarında OSB’lerde sunulan alt yapı hizmetlerinin geliştirilmesi, OSB’lerde verimliliğin, erişilebilirliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla toplam hibe desteği 10 milyon lira olan organize sanayi bölgelerinde ortak üretim altyapısının iyileştirilmesi mali destek programına yapılan proje başvurularına yönelik bağımsız değerlendirme süreçlerinin devam etmekte olduğu bildirildi.

Kazanan projelerin yönetim kurulu kararı ile ajansın web sayfasından ilan edileceğinin bildirildiği açıklamada, böylece ajansın sağlayacağı finansman destekleri ve proje sahiplerinin eş finansmanları ile birlikte bölgemizin gelişmesine katkı sağlayacak yeni altyapı projeleri hem turizm altyapısı alanında hem de organize sanayi bölgeleri altyapısı alanında uygulamaya konulacaktır. Anılan her iki mali destek programının bölgemizin turizm ve sanayi altyapısının gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına ve bu sayede yeni yatırımların gerçekleştirileceğine inanıldığına vurgu yapıldı.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol’un ev sahipliğinde OKA Yönetim Kurulu Başkanı Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman’ın başkanlığındaki toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Tokat Belediyesi Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çittır, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Salih Yıldırım ile OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve diğer yetkililer katıldı.