Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 14:58

OKA’dan kent müzesi projesine destek

Amasya’da tarihi Kılıçarslan İlkokulu binasının kent müzesine dönüştürülmesine ilişkin planlanan proje kapsamında fizibilite çalışmaları için imzalar atıldı.

OKA’dan kent müzesi projesine destek

17 Temmuz 2018 14:58


Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu, ‘Kent Müzesinin restorasyonu, teşhir ve tanzimi projelerinin hazırlanması, fizibilitenin yapılması’ projesine Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 150 bin lira destek sağlandığını açıkladı. Toplam bütçesi 210 bin lirayı bulan fizibilite çalışmasının sözleşmesini imzalayan Genel Sekreter Aykutlu, OKA’nın desteğiyle hayata geçecek projenin şehrin en önemli kültürel miras eserlerinden birisi olan Kılıçarslan İlkokulunun restorasyon çalışmasının yapılmasıyla bölgedeki kentsel dokuların korunması ve geliştirilmesiyle turizm, üretim ve ticarete yönelik kentsel altyapının sürdürülebilir bir yaklaşımla iyileştirilmesinin amaçlandığını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AMASYA HABERLERİ
AMASYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç