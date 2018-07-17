OKA’dan kent müzesi projesine destek

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu, ‘Kent Müzesinin restorasyonu, teşhir ve tanzimi projelerinin hazırlanması, fizibilitenin yapılması’ projesine Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 150 bin lira destek sağlandığını açıkladı. Toplam bütçesi 210 bin lirayı bulan fizibilite çalışmasının sözleşmesini imzalayan Genel Sekreter Aykutlu, OKA’nın desteğiyle hayata geçecek projenin şehrin en önemli kültürel miras eserlerinden birisi olan Kılıçarslan İlkokulunun restorasyon çalışmasının yapılmasıyla bölgedeki kentsel dokuların korunması ve geliştirilmesiyle turizm, üretim ve ticarete yönelik kentsel altyapının sürdürülebilir bir yaklaşımla iyileştirilmesinin amaçlandığını söyledi.