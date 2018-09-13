Önce korktular sonra yarasını sardılar

Amasya'da 112 istasyonunun bulunduğu binaya girerek görevli kadın sağlıkçıların korkmasına yol açan köpeğin yaralı olduğu fark edilince yarasına müdahale edildi. Görevlilerin yaşadıkları panikle müdahale ettikleri o anlar kameralara yansıdı.

Küçük Sanayi Sitesinde 112 istasyonunun da içinde konuşlandığı Amasya Mesleki Eğitim Merkezinin bahçesine gelip binanın girişinde duran, kadın sağlıkçıların paniğe kapılmasına yol açan kurt köpeğinin sol arka ayağının sektiği fark edildi. Girdiği binadan çıkıp avluyu dolaşan köpeğin ayağından yaralı olduğunu fark eden sağlık görevlileri yarasına müdahale edip pansuman yaptı.

O anları anlatan Mesleki Eğitim Merkezi Mürsel Topsakal, köpegin adeta yarasının tedavisi için bahçesinde ambulansın bulunduğu binaya geldiğini belirterek, “Sağlıkçı arkadaşlar ilk tedirginliğin ardından yaralı olduğunu fark etmeleri üzerine ilk müdahaleyi ve ardından da pansumanını yaptılar” dedi.

Topsakal, su ve yiyecek de verdikleri köpeğin daha sonra sahibine teslim edildiğini de söyledi.