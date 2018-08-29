Otobüs kazasındaki ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’den Trabzon yönüne giden Yılmaz Bal idaresindeki 38 YY 636 plakalı yolcu otobüsü, Merzifon’un Uzunyazı köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İçerisinde 43 kişinin bulunduğu otobüste 1 kişi öldü, 14 kişi ise yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden yolcunun Adana nüfusuna kayıtlı Adem Boğaç (32) olduğu öğrenildi. Ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar İbrahim Kaya, Fatma Alıcı, Mehmet Akif Parlak, Ayşe Savcı, Fatih Aktaş, İklim Kürklü, Elyas Savcı, Tacettin Babaoğlu, Musa Arslan, Emrullah Doğan, Yahya Alıcı, Hayriye Kürklü, Beytullah Doğancı ile Selçuk Başdoğan’ın tedavi altına alındığı öğrenildi.

Otobüsün devrildiği yerden kaldırıldığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.