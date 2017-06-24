Özdemir’den Işık’a sürpriz tablo

Belediyenin düzenlediği fotoğraf yarışmasında Amasya Valiliği binasının Yeşilırmak’a yansıdığı fotoğrafı beğenen Vali Işık’a onuruna düzenlenen veda programında sürpriz yapan Başkan Özdemir, çerçevelettiği fotoğrafı ona hediye etti.

Salih Işık’a başarılar dileyen Cafer Özdemir, “Her zaman Amasyamızda bir evi, bir dostu, arkadaşı olduğunu ve Ankara’dan Amasya ile olan diyaloglarının devam edeceğini temennisiyle Allah yolunu ve bahtını açık etsin” dedi.

Görev süresi boyunca Amasya’ya hakkaniyetle hizmet etmeye çalıştığını anlatıp Amasyalılardan haklarını helal etmelerini isteyen Işık, Özdemir’e de teşekkür etti. İldeki yöneticilerin de katıldığı veda programında İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit ile Emniyet Müdürü Fahri Bulut’ta Işık’a 2 bin yıllık elmalı mozaik tablosunu hediye ettiler.