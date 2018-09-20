İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özel esrar odasına "Çilek yetiştirecektim" bahanesi

Amasya’da bir apartman dairesinde odanın içine gizlenmiş özel bölmede iklimlendirme sistemi kurarak esrar yetiştirmeyi hedefleyen şahsın zehirli planını polisin dikkati önledi.

Amasya'da bir apartman dairesinde odanın içine gizlenmiş özel bölmede iklimlendirme sistemi kurarak esrar yetiştirmeyi hedefleyen şahsın zehirli planını polisin dikkati önledi. Teknik takibe alındığı bir şahısla birlikte tutuklanan Ahmet K. sorgusunda odayı çilek yetiştirmek için düzenlediğini öne sürdü.


Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahmet K. adlı bir şüphelinin Kirazlıdere Mahallesi'nde evinde yaptığı aramada yaklaşık 5 gram esrarla içimi için düzenek buldu. Bütün odaları arayan ekiplerin dikkatini çeken bölmenin açılmasıyla karşılaşılan malzemelerden sulama, aydınlatma ve izolasyon sistemi oluşturup esrar serasına dönüştürmeye çalıştığı saptandı.


Sorgusunda "Odada çilek yetiştirecektim" dediği öğrenilen Ahmet K. ile 3 aylık takip sonucu birlikte hareket ettiği belirlenen Mustafa T. adliyeye götürülmelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.