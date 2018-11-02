Özel İdareden Dumanlı'ya RES

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Dumanlı köyünde kamu kaynaklarıyla inşa edilen Rüzgar Enerji Santrali (RES) hizmete girdi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile yaptıkları işbirliği sonucu inşa edilen santralin açılışında konuşan Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu, yıllık 2-2.5 milyon kWh elektrik üretiminin yapılması planlandığını söyledi.

Son 20 yıldır yıllık büyüme oranını yüzde 5'in üzerinde olan Türkiye'de sürdürülebilir büyümenin enerji ile mümkün olabileceğini belirten Amasya Valisi Dr. Osman Varol da ülkenin fosil yakıtlardan elde edilebilecek enerji kaynaklarına sahip olmadığını bu sebeple de de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin önemine değindi.

Açılışa AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çittır, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ile diğer yetkililer ve vatandaşlar da katıldı.

Varol ile beraberindekilerin açılışını yaptığı santralde devasa pervanelerin harekete geçmesiyle üretime başlanmış oldu.