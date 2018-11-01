Polisler çekti, anaokulu öğrencileri rol aldı

Amasya'da polislerin emniyet kemeri kullanımını artırmak amacıyla hazırladığı kamu spotu çekimlerinin tamamında anaokulu öğrencileri rol aldı.

Sigarayla mücadele amacıyla televizyonlarda yayınlanan etkili bir kamu spotunun benzeri bu sefer emniyet kemerinin kullanımına dikkat çekmek amacıyla çekildi. Kamu spotunda Amasya Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri oynadı. Polislerin kamera arkasına geçtiği çekimlerde öğrenciler, yaşlı ve engelli birey olarak rollerinin başarıyla üstesinden geldi. Öğrencilerden Aylin Sucan, çekimlerin çok güzel geçtiğini söyledi.

Kamu spotunun Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut'un talimatıyla hazırlandığını belirten Trafik Şubesinde görevli polis memuru Mustafa Şahin, "Sigaranın bırakılması amacıyla yapılmış olan kamu spotunu bizler emniyet kemerine uyarlayıp sözlerini değiştirerek 4 ve 5 yaşındaki çocuklarımızla beraber görüntüledik. Özellikle de ebeveynlere etkisi olabileceğini düşündük” dedi.

Geçirdiği kaza sonucu hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören anneyi canlandıran öğretmen Duygu Kaplan da, “Çocuklarımız çok farklı rollere bürünerek emniyet kemeri takmanın önemini anladılar. Ayrıca polislik mesleğine karşı ilgileri de oldu. Polis olmak isteyen öğrenci sayımızda artış oldu” diye konuştu.

Öğretmen Bilgi Arslan öğrencileri, araçlara bindikten sonra emniyet kemeri takmaları konusunda ailelerini uyarmaları gerektiğini anlattıklarına değinirken, okul müdürü Nurdagül Diker de velilerinden olumlu geri dönüşler aldıklarına işaret etti.