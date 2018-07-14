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14 Temmuz 2018 11:22

Polisten 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Polisin uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik Amasya merkezli 3 ilde düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Polisten 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

14 Temmuz 2018 11:22


Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezinde yapılan planlı çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik Amasya merkezli İstanbul ve Yozgat’ta yapılan eş zamanlı operasyonda aranan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 31.59 gram bonzai maddeside ele geçirildi.


Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen S.D. A.Ç. ve G.Y. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. A.Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.




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