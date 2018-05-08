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08 Mayıs 2018 07:58

Polisten ‘Trafik Adabı’ kitabı

Kadın sürücülerin trafikte yaşadıkları sorunlara ilişkin bir dizi alan araştırması yapan Amasya Emniyet Müdürlüğü, çözüme ilişkin tespitleri de ‘Trafik Adabı’ adlı kitapçıkta derledi.

Polisten ‘Trafik Adabı’ kitabı

08 Mayıs 2018 07:58


Trafikte temel değerler, sorumluluk, hoşgörü, nezaket, öfke yönetimi ve beden dili gibi hususları içeren kitapçığın dağıtımına Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası’nda başlandı.


Hazırlanan kitaplar polisler ve Nihat Bayramoğlu İlkokulu öğrencileri tarafından erkek sürücülere ulaştırmaları için öncelikle kadın sürücülere verildi.


Kadın sürücülerin trafikte yaşadıkları olumsuz durumu görmeleri üzerine kitabın hazırlanmasına başladıklarını belirten Trafik Şube Müdürü Ömer Kapsal, “Uyduğumuz her trafik kuralı birbirimize gösterdiğimiz saygının ifadesidir. Kitabı dağıtırken bayan sürücülere öncelik gösterdik. Çünkü onlar kurallara daha çok riayet etmektedir. Erkek sürücülerimizi de uyarmak istedik. Bayanlar gibi kurallara daha iyi uysunlar” dedi.


Polisler ve öğrencilerden çiçek, şeker ve kitapçık alan kadın sürücüler de erkek sürücülerden daha hoşgörülü olmalarını istediler.




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