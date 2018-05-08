Polisten ‘Trafik Adabı’ kitabı

Trafikte temel değerler, sorumluluk, hoşgörü, nezaket, öfke yönetimi ve beden dili gibi hususları içeren kitapçığın dağıtımına Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası’nda başlandı.

Hazırlanan kitaplar polisler ve Nihat Bayramoğlu İlkokulu öğrencileri tarafından erkek sürücülere ulaştırmaları için öncelikle kadın sürücülere verildi.

Kadın sürücülerin trafikte yaşadıkları olumsuz durumu görmeleri üzerine kitabın hazırlanmasına başladıklarını belirten Trafik Şube Müdürü Ömer Kapsal, “Uyduğumuz her trafik kuralı birbirimize gösterdiğimiz saygının ifadesidir. Kitabı dağıtırken bayan sürücülere öncelik gösterdik. Çünkü onlar kurallara daha çok riayet etmektedir. Erkek sürücülerimizi de uyarmak istedik. Bayanlar gibi kurallara daha iyi uysunlar” dedi.

Polisler ve öğrencilerden çiçek, şeker ve kitapçık alan kadın sürücüler de erkek sürücülerden daha hoşgörülü olmalarını istediler.