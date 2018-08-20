Protokolden kurban pazarı turu

Osman Varol, AK Parti Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil ile Belediye Başkanı Cafer Özdemir, hayvan pazarına gidip kurbanlık satışlarını takip ettiler.

Hayvan satıcısı ve alıcılarıyla sohbet eden Varol, Karahocagil ile Özdemir, bayramlarını da kutladılar. Şehitliğe de yaptıkları ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Özdemir, “Bizler bugün ülkemizde bayramları huzur ve güven içerisinde geçiriyorsak, bu şehitlerimizin gösterdikleri fedakarlıklar sayesindedir. Kurban Bayramı vesilesi ile şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnet duygularıyla anıyor, bütün şehit yakınlarımızın ve Amasyalı hemşirelerimizin bayramını kutluyorum” dedi.