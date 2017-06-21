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21 Haziran 2017 14:53

PTT’den İstanbul’a lale kule

PTT Genel Müdür Yardımcısı Adil Zembat, PTT bünyesindeki Kule A.

PTT’den İstanbul’a lale kule

21 Haziran 2017 14:53

Ş. tarafından Çamlıca’da yaptırılan tomurcuk lale şeklini alacak kulenin İstanbul’un yeni sembolü olacağını söyledi.


PTT Amasya Başmüdürlüğünün düzenlediği pul sergisi için geldiği Amasya’da katıldığı iftar programında konuşan PTT Genel Müdür Yardımcısı Zembat, “İstanbul Küçük Çamlıca’da dünyanın en güzel kulelerinden birini inşa ediyoruz. Yükselen kule bizim onurumuz, gururumuz olacak. Şimdilik betonarmesi bitti. Tamamen bittiğinde tomurcuk bir lale şeklini alacak. İstanbul’un yeni sembolü o olacak. İstanbul’a, Türkiye’ye gelen herkes onu görmek isteyecek” dedi.


PTT’nin yeni sektörlere girdiğine değinen Adil Zembat, “Bazıları eskiden yapmış olduğumuz işlerdi. Onları tekrar geri getiriyoruz. Mesela televizyon ve radyo yayınları vericiliği. Çok eskiden biz bunu yaparmışız. Şimdi Kule A.Ş. diye bir firma kurdu PTT. Kule A.Ş. marifetiyle Türkiye’ye bu hizmeti tekrar veriyor olacağız” şeklinde konuştu.


PTT olarak dünyanın önde gelen markalarından biri olmayı hedeflediklerine değinen Zembat, yapılan personel alımlarıyla bu yıl toplamda 5 bin kişiye yeni iş imkanı sağlanmış olacağını söyledi.




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