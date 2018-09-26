Rektör Orbay: “En iyi hizmet kalitesini sunmaya devam edeceğiz”

Dr. Metin Orbay, “Her türlü teknik alt yapıya sahip dersliklerimiz, sosyal-kültürel imkanlarımız ve nitelikli akademik kadromuzla yeni eğitim-öğretim yılında da öğrencilerimize en iyi hizmet kalitesini sunmaya devam edeceğiz” dedi.

2018-2019 akademik yılına başlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirten Rektör Orbay, “Üniversiteler, ülkelerin kalkınma ve gelişmişlik düzeylerini belirleyen bilginin üretildiği ve bu bilgiye sahip nitelikli insan kaynaklarının yetiştirildiği kurumlardır. Amasya Üniversitesi 2006 yılından bugüne ‘Hep birlikte daha ileriye' felsefesiyle her geçen gün eğitim-öğretim kalitesini arttıran, bilimsel çalışmaları ve ülke kalkınmasına hizmet eden mezunlarıyla önemli başarılara imza atan bir devlet üniversitesidir” diye konuştu.

18 bini aşkın öğrencisi ve bine yakın çalışanıyla yaklaşık 20 bin kişilik bir aile olduklarına değinen Orbay, “Yükseköğretim kurumları arasında saygın yerini her geçen gün arttıran Amasya Üniversitesinin bir ferdi olarak, 2018-2019 akademik yılına başlamanın gurur ve heyecanını yaşıyorum. Öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize yeni akademik yılın hayırlı olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.