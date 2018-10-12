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Rektör Orbay: "Suluova MYO sosyokültürel hayata ciddi katkılar sağlıyor"

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Metin Orbay, vizyonunu her geçen gün artıran anlayışla eğitim-öğretim yapan Suluova Meslek Yüksekokulunun ilçenin sosyokültürel hayatına da ciddi katkılar sağladığını belirtti.


Suluova Meslek Yüksekokulunda düzenlenen yeni akademik yıla merhaba toplantısına katılan Rektör Orbay, her tür çağdaş eğitim olanaklarına sahip olan okulun bünyesinde tarım, gıda, çevre, hayvan sağlığı gibi alanlarla ilgili bölümler bulundurduğuna değinerek bugünkü noktaya gelinmesinde Suluovalıların büyük payı olduğunu söyledi.


Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Karavin'in organize ettiği toplantıya Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ile diğer yöneticilerde katıldı.

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