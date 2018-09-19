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Romanya'dan 2 üniversiteyle Erasmus anlaşması

Amasya Üniversitesi ile Romanya’dan iki üniversitesi arasında Erasmus programı kapsamında karşılıklı öğretim elemanı ve öğrenci değişiminin yapılabileceği anlaşmalara imza atıldı.

Amasya Üniversitesi ile Romanya'dan iki üniversitesi arasında Erasmus programı kapsamında karşılıklı öğretim elemanı ve öğrenci değişiminin yapılabileceği anlaşmalara imza atıldı.


Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, üniversitenin ortağı olduğu bir proje kapsamında gerçekleştirdiği Romanya ziyareti sırasında Craiova Tıp ve Eczacılık Üniversitesi ile Craiova Üniversitesi yöneticileriyle buluşarak anlaşmaları imzaladı.


Craiova Tıp ve Eczacılık Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sorin Nicolae Dinescu ile Prof. Dr. Ionica Daniel Vilcea ve Craiova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cezar Spinu ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nicolae Panea'yı Türkiye'ye davet eden Rektör Orbay, bu anlaşmalar sayesinde Amasya Üniversitesi her iki üniversite ile karşılıklı eğitim amaçlı değişimler ve ders verme, alma etkinliklerinin gerçekleştirilebileceğini söyledi.

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