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02 Mayıs 2018 18:32

Seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Amasya’da 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Seçim güvenliği toplantısı yapıldı

02 Mayıs 2018 18:32

dönem milletvekili genel seçimleri ile ilgili seçim güvenliği toplantısı yapıldı.


Vali Dr. Osman Varol’un başkanlığındaki toplantıda il genelinde huzur ve güven içerisinde yapılması amacıyla Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının hazırladığı oy verme günü alınacak emniyet tedbirleri konulu sunumun paylaşılması sonrası özellikle oy torbalarının ilçe seçim kuruluna güvenlik içinde intikal etmesini sağlamak amacıyla güzergahların planlanarak güvenlik birimlerinin gözetim ve denetimi altında intikallerinin sağlanması, seçim sonuçlarına göre toplanması muhtemel kitlelerin bir araya gelebilecekleri yerler önceden tespit edilerek tedbir planlamasının yapılması gibi konular ele alındı.


Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Turgay İlhan, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve diğer görevliler katıldı.




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