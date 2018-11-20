Şehidin emanetini kucağında taşıyor

Osman Varol, Şehit Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın oğlu Alpaslan'ı gördüğü her ortamda kucağına alıp yanından ayırmıyor.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olup 14 Mart'ta memleketi Amasya'nın Beldağı köyüne dualarla defnedilen Şehit Çakı'nın adının verildiği semt polikliniğinin Haziran ayında yapılan açılışını kucağına aldığı 15 aylık olan oğlu Alpaslan ile birlikte yapan Vali Varol, şehit aileleriyle karşılaştığı ortamlarda ve ev ziyaretlerinde şehidin emaneti ile yakından ilgileniyor.

Alpaslan'ın da kendisine alıştığı gözlemlenen Varol, şehitlik makamının çok yüce bir makam olduğunu hatırlatarak Türk milletinin kalbinde yaşayan şehitlerinin geride bıraktıkları emanetlerine kapılarının her zaman açık olduğunu vurguladı.