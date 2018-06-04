Şehidin hatırası semt polikliniğinde yaşatılacak

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, polikliniğin açılışını şehidin 15 aylık oğlu Alpaslan’ı kucağına alarak yaptı.

Önceden SSK Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak kullanılan bina bir dizi çalışmayla Amasya Ünversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde semt polikliniğine dönüştürüldü. Şeyhcui Mahallesi’ndeki polikliniğe Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olup 14 Mart’ta memleketi Amasya’nın Beldağı köyüne defnedilen Uzman Çavuş Kadir Çakı’nın adı verildi.

Açılışta şehidin 15 aylık oğlu Alpaslan’ı kucağına alan Vali Varol, şehidin hatırasını her gün yüzlerce vatandaşın şifa bulacağı bir tesiste yaşatılmış olacağını belirtti. İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de poliklinikte ilk etapta kardiyoloji, dahiliye, çocuk hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, diş, kulak burun boğaz ve psikiyatri branşlarında uzman hekimlerin görev alacağı poliklinikte fizyoterapist ve diyetisyenin de hizmeti vereceğini söyledi.

Açılışa şehidin yakınları, Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, AK Parti Milletvekili Adayı M. Levent Karahocagil ile diğer yetkililer ve vatandaşlar da katıldı.