Şehir polis kamerasının önünde drift atınca 5 bin lira ceza yedi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ilçe meydanında Şehir polis kamerasının önünde aracıyla drift atan sürücüye görüntüleri izleyen polis tarafından 5 bin 10 TL trafik para cezası kesildi.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kent güvenliği yönetim sisteminde yapılan kontrollerde Artıkabat Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı Ülkü kavşağında drift yapan aracın tespit edilmesi üzerine harekete geçen polisler araç sürücüsü H.B.'yi buldu.

Amasya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5 bin 10 TL idari para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulduğu ve aracın da 60 gün süreyle trafikten men edildiği bildirildi.