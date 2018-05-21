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21 Mayıs 2018 08:19

Şehirlerin sembolleri elma tablolarını renklendirdi

Türkiye’nin dört bir yanındaki anaokulları, elmasıyla ünlü Amasya’da bir anaokulunun düzenlediği projeyi şehirlerinin sembollerinden oluşan elma tablolarıyla renklendirdiler.

Şehirlerin sembolleri elma tablolarını renklendirdi

21 Mayıs 2018 08:19


Amasya Vedia Zeren Anaokulunun düzenlediği ‘Yarım elma gönül alma’ adlı proje için gönderilen davet üzerine 50’den fazla ildeki öğretmenlerle öğrencileri kollarını sıvayıp etkinliği katıldılar. Orduluların fındık, Gazianteplilerin fıstık, Malatyalıların kayısı, Çorumluların Hitit güneşi ve leblebi, Konyalıların da semazenlerle şekillendirdiği elma görünümlü tablolarında bulunduğu eserler bir alışveriş merkezinde sergilendi. Yoğun ilgi gören serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Hüseyin Güneş de katıldı.


Okul müdürü Fatma Özcan, projelerine renk katan okullardaki meslektaşları ile öğrencilerine teşekkür etti.




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