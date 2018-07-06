Sıcak asfaltta 65 kilometre tamamlandı

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu, asfalt hedeflerine hızla ilerlediklerini belirterek şimdiye dek toplamda 65 kilometrelik yolun vatandaşların hizmetine sunulduğunu açıkladı. Genel Sekreter Aykutlu, “Zamanla yıpranan ve vatandaşlarımızın araç kullanmasını zorlaştıran grup köy yolları yenilenerek hem vatandaşlarımızın güvenli yolculuk yapmaları hem de yollarımızı daha verimli kullanabilmesi adına yapılan yollar bir bir hizmete açılmaya başlamıştır” dedi.

Çalışmalar kapsamında Suluova-Armutlu köy yolunda 2,9, Ortayazı-Kulu-Deveci grup yolunda 9,5, Aşağıkarasu-Saluca bağlantı yolunda 5,6 kilometrenin asfaltlanmasıyla Suluova’da toplam 36,15 kilometreyi tamamladıklarını, merkez ilçe Kayabaşı köy yolunda 2,75, Çayköy-Aksalur grup köy yolunda 3,3, Kızılca köy yolunda 1,1, Boğazköy-Yüzbey-Saygılı grup yolunda 5,5, Yeşilöz-Böke grup yolunda 6, Kaleköy-Saraycık grup yolunda da 5 olmak üzere toplam 25 kilometrelik yolun hizmete sunulduğunu anlatan Faruk Aykutlu, İlgazi-Köyceğiz-Kayacık grup köy yolunda projeye alınan 10 kilometrelik yolda çalışmalar hala devam ettiğini belirtti.

Aykutlu, Şarlayık mesire alanının bulunduğu Gümüşhacıköy Doluca köyünün 3,5 kilometrelik yolunun da hızla tamamlanarak hizmete açıldığını sözlerine ekledi.